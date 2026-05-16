Italiani morti in immersione alle Maldive deceduto sub che cercava i corpi | cos' è successo

Un sub dell'esercito impegnato nel recupero dei corpi di quattro persone è deceduto durante un’immersione alle Maldive. L’uomo stava cercando i corpi delle vittime di un incidente avvenuto in mare, ma durante l’operazione ha perso la vita. L’incidente si è verificato in una zona frequentata da turisti e subacquei. Le autorità locali hanno avviato un’indagine per chiarire le cause dell’incidente e assicurare l’assistenza alle famiglie delle vittime.

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Come riporta La Repubblica, un sommozzatore dell’esercito delle Maldive sarebbe morto mentre partecipava alla squadra di recupero per ritrovare i corpi dei quattro subacquei italiani nei fondali dell’atollo di Vaavu. Il soldato partecipava insieme ad altri sette soldati e dopo aver accusato un malore sarebbe stato trasportato all’ospedale Adk dove poi è deceduto. Il portavoce presidenziale delle Maldive, Mohammed Hussain Shareef, ha dichiarato che i soccorritori hanno elaborato un piano basato sui progressi compiuti ieri nell’esplorazione della grotta. Nelle prossime ore dovrebbero unirsi alle operazioni di recupero anche due italiani, un esperto di soccorso in acque profonde e un esperto di immersioni in grotta. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Italiani morti in immersione alle Maldive, deceduto sub che cercava i corpi: cos'è successo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Chi sono i cinque italiani morti durante l'immersione alle Maldive Sullo stesso argomento Morti alle Maldive nell'immersione, parlano gli altri italiani: "Tempo bello, non sappiamo cos'è successo"Gli altri venti sub, testimoni dell’escursione scientifica finita in tragedia con la morte di cinque italiani alle Maldive, hanno parlato. Morto un sub che cercava i corpi degli italiani dispersi alle MaldiveE’ deceduto un sub soccorritore delle Forze nazionali di difesa delle Maldive (Mndf) che era impegnato nelle operazioni di ricerca dei corpi dei... Il Ministero del Turismo delle #Maldive ha sospeso la licenza di esercizio alla 'MV Duke of York', la nave dei 5 sub italiani morti durante un'immersione (Fonte stampa locale). Le condizioni meteo hanno costretto alla sospensione delle ricerche dei 4 corpi an x.com Maldive, morti cinque italiani durante un'immersione. Iniziate le operazioni di recupero dei corpi reddit Italiani morti alle Maldive, gravissimo in ospedale sub che cercava i corpiI corpi di quattro dei cinque italiani morti alle Maldive sono ancora intrappolati nella grotta a una profondità di sessanta metri in cui si sono immersi ieri mattina. Il maltempo ... ilmessaggero.it Italiani morti alle Maldive, l'immersione non prevista, il divieto oltre i 30 metri, la bombola scarica: cosa sappiamo e cosa non tornaTroppi misteri avvolgono ancora la morte di Monica Montefalcone, 51 anni, docente in Ecologia all’ateneo di Genova, di sua figlia, Giorgia Sommacal, 23 anni, di Muriel Oddenino, ... ilmessaggero.it