Tragedia in un liceo a Torino | docente di lettere trovata morta in casa Era stata dimessa dal pronto soccorso dopo problemi allo stomaco
Una docente di lettere è stata trovata morta nella propria abitazione a Torino. La donna viveva da sola e i colleghi del liceo hanno chiamato le forze dell’ordine dopo aver notato il suo silenzio di due giorni. La docente era stata dimessa dal pronto soccorso poche ore prima per problemi allo stomaco. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine che hanno avviato le indagini per chiarire le cause del decesso.
Una docente è stata trovata senza vita nella propria abitazione a Torino, dove viveva sola. A dare l’allarme, riporta La Stampa, sono stati i colleghi del liceo in cui insegnava, insospettiti dal silenzio di due giorni. La donna era stata dimessa dall’ospedale soltanto poche ore prima. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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