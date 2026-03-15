Bimba di 4 anni muore in ospedale era stata dimessa poco prima dal pronto soccorso | disposti accertamenti

Una bambina di 4 anni è deceduta a Rimini dopo essere stata dimessa dal pronto soccorso pediatrico. Poco dopo aver lasciato l'ospedale, le sue condizioni sono peggiorate e ha perso la vita. Sono stati disposti accertamenti per chiarire le circostanze del suo decesso.

Una bimba di 4 anni è morta a Rimini dopo essere stata dimessa dal pronto soccorso pediatrico. La piccola ha lasciato l'ospedale ma le sue condizioni sono peggiorate di nuovo. I genitori l'hanno riportata in ospedale, ma a nulla sono serviti i tentativi di rianimazione. Saranno svolti accertamenti sanitari. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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