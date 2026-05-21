Tragedia dei sub morti alle Maldive il legame di Monica Montefalcone con Milazzo | Tornerò presto a Capo

Una tragedia ha coinvolto alcuni sub durante un’immersione alle Maldive, con diverse persone decedute. Monica Montefalcone, residente in una località vicina a Capo Milazzo, aveva promesso di tornare in città per completare alcuni lavori importanti. La sua promessa era stata fatta agli amici e ai ricercatori incontrati negli ultimi anni nella zona. La notizia delle morti alle Maldive ha suscitato attenzione, mentre la donna si prepara a tornare nel suo paese d’origine.

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