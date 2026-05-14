Una tragedia si è verificata alle Maldive, dove cinque sub italiani hanno perso la vita durante un’immersione nell’atollo di Vaavu. Tra le vittime c’è una docente universitaria originaria di Genova, nota anche come esperta del settore. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente, con una delle ipotesi che riguarda la possibile tossicità da ossigeno. La notizia ha suscitato sgomento tra amici e colleghi delle persone coinvolte. La dinamica dell’incidente è ancora oggetto di approfondimenti da parte delle forze dell’ordine.

La professoressa dell’Università di Genova è tra le vittime della tragedia nell’atollo di Vaavu: spunta l’ipotesi della tossicità da ossigeno. Una vacanza dedicata al mare e alla ricerca scientifica si è trasformata in una tragedia devastante. Cinque subacquei italiani sono morti durante un ’ immersione alle Maldive, nell’atollo di Vaavu, una delle mete più frequentate dagli appassionati di diving. A confermare il drammatico bilancio è stata la Farnesina, mentre le autorità locali stanno ancora cercando di ricostruire con precisione cosa sia accaduto sott’acqua. Tra le vittime c’è anche Monica Montefalcone, docente associata dell’Università di Genova e figura molto conosciuta nel mondo della biologia marina. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Tragedia alle Maldive, morti cinque sub italiani durante un’immersione: chi era la docente Monica Montefalcone

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