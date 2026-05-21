Alle ore 19:30 del 21 maggio 2026, il traffico sulla rete stradale di Roma mostra una diminuzione delle auto in transito, soprattutto sulle due carreggiate del raccordo anulare. La situazione appare più fluida rispetto ai momenti precedenti, con meno veicoli in coda e un flusso più regolare. Non si segnalano incidenti o chiusure, e le condizioni di circolazione sembrano stabili in tutta la città. La situazione resta monitorata per eventuali variazioni.

Luceverde Roma Buonasera traffico in diminuzione sulle due carreggiate del raccordo anulare Tuttavia a seguito di un incidente troviamo ancora code a tratti tra la Roma e Fiumicino e l'abbia code per traffico sulla Tangenziale Est e tra Corso di Francia e viale della Moschea direzione San Giovanni e rallentamenti con code a tratti sempre per traffico in direzione dello stadio lì tra la Tiburtina e la Salaria per lavori vi ricordo che questa notte la galleria Colombo sarà chiusa tra le 22 e le 6 del mattino tra la circonvallazione Ostiense e via Cristoforo Colombo in direzione centro chiusa anche la via Pontina ma dalle 21:30 alle 5:33 a... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 21-05-2026 ore 19:30

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