Traffico Roma del 21-05-2026 ore 18 | 30
Alle 18:30 del 21 maggio 2026 si registra un incidente sul percorso urbano della A24, che collega Roma all’Aquila e Teramo. Sul tratto interessato si sono formate code e rallentamenti, creando disagi alla viabilità della zona. Non sono state fornite ancora dettagli sulle cause dell’incidente né eventuali feriti o coinvolgimenti di mezzi. La circolazione rimane sotto osservazione e si consiglia agli automobilisti di trovare percorsi alternativi o di mettersi in viaggio con maggiore pazienza.
Luceverde Roma Bentrovati incidente con code sul percorso Urbano della A24 roma-l'aquila-teramo tra la tangenziale est e Portonaccio in uscita da Roma Quindi Verso il raccordo altro incidente sulla via Casilina file all'altezza di via del Torraccio di Torrenova intenso il traffico sul Raccordo Anulare code a tratti in carreggiata interna tra la Cassia Veientana e la Salaria e dalla Nomentana allo svincolo A24 file a tratti lungo le due carreggiate tra la Roma Fiumicino e la via Appia code che ritroviamo sulla tangenziale est da Corso Francia all'aperto all'aria in direzione di San Giovanni chiuderà per lavori Questa notte la galleria Colombo... 🔗 Leggi su Romadailynews.it
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