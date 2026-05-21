Traffico Roma del 21-05-2026 ore 18 | 30

Alle 18:30 del 21 maggio 2026 si registra un incidente sul percorso urbano della A24, che collega Roma all’Aquila e Teramo. Sul tratto interessato si sono formate code e rallentamenti, creando disagi alla viabilità della zona. Non sono state fornite ancora dettagli sulle cause dell’incidente né eventuali feriti o coinvolgimenti di mezzi. La circolazione rimane sotto osservazione e si consiglia agli automobilisti di trovare percorsi alternativi o di mettersi in viaggio con maggiore pazienza.

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