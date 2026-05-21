Traffico Roma del 21-05-2026 ore 16 | 30

Il traffico a Roma alle 16:30 del 21 maggio 2026 mostra alcune criticità, poiché il servizio di infomobilità di luce verde e Roma servizi per la mobilità risulta interrotto dalla giornata precedente. La chiusura di alcune strade ha limitato la circolazione nel centro cittadino, creando disagi tra gli automobilisti. Non sono stati segnalati incidenti o eventi straordinari, ma la situazione si mantiene difficile a causa delle restrizioni in atto. La situazione resta monitorata dalle autorità competenti.

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