Traffico Roma del 21-05-2026 ore 14 | 30

Il traffico a Roma si è intensificato nel pomeriggio del 21 maggio 2026, intorno alle 14:30. La situazione è stata aggiornata tramite il servizio di infomobilità gestito da Luce Verde e Roma Servizi per la Mobilità, che ha comunicato la riapertura di alcune vie. Le autorità hanno monitorato la circolazione in tempo reale, fornendo informazioni sulla viabilità attraverso i canali ufficiali. La situazione nel centro città risulta più congestionata rispetto alle zone periferiche.

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