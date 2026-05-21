Traffico Roma del 21-05-2026 ore 11 | 30
Alle 11:30 del 21 maggio 2026, si sono registrate alcune criticità sul Raccordo anulare di Roma, secondo il servizio di infomobilità curato da luce verde e Roma servizi per la mobilità. La rete di monitoraggio ha segnalato rallentamenti e code lungo alcuni tratti dell’arteria. Nessuna informazione ufficiale riguardo a incidenti o interventi di emergenza è stata comunicata al momento. La situazione del traffico viene costantemente aggiornata dai canali ufficiali dell’amministrazione cittadina.
Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità sul Raccordo Anulare traffico intenso tra gli svincoli Salaria e caselline code tra gli svincoli Appia e Aurelia code sul tratto Urbano della A24 in direzione tangenziale est di rallentamenti sulle consolari Flaminia Cassia e Salaria da raccordo in direzione centro circolazione rallentata sulla tangenziale la Tiburtina Viale Togliatti e la code sulla Ardeatina poi traffico intenso sull'Aurelia dallo svincolo del raccordo in direzione centro e sulla via del mare code per un incidente sulla Colombo da Casalpalocco a malafede e nel fine settimana lavori sulla... 🔗 Leggi su Romadailynews.it
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