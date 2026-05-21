Traffico Roma del 21-05-2026 ore 11 | 30

Alle 11:30 del 21 maggio 2026, si sono registrate alcune criticità sul Raccordo anulare di Roma, secondo il servizio di infomobilità curato da luce verde e Roma servizi per la mobilità. La rete di monitoraggio ha segnalato rallentamenti e code lungo alcuni tratti dell’arteria. Nessuna informazione ufficiale riguardo a incidenti o interventi di emergenza è stata comunicata al momento. La situazione del traffico viene costantemente aggiornata dai canali ufficiali dell’amministrazione cittadina.

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Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità sul Raccordo Anulare traffico intenso tra gli svincoli Salaria e caselline code tra gli svincoli Appia e Aurelia code sul tratto Urbano della A24 in direzione tangenziale est di rallentamenti sulle consolari Flaminia Cassia e Salaria da raccordo in direzione centro circolazione rallentata sulla tangenziale la Tiburtina Viale Togliatti e la code sulla Ardeatina poi traffico intenso sull'Aurelia dallo svincolo del raccordo in direzione centro e sulla via del mare code per un incidente sulla Colombo da Casalpalocco a malafede e nel fine settimana lavori sulla... 🔗 Leggi su Romadailynews.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Nel traffico di Roma Sullo stesso argomento Traffico Roma del 05-05-2026 ore 11:30Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità sulla A24 da Portonaccio allo svincolo tangenziale est è sempre... Traffico Roma del 11-05-2026 ore 11:30Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità sul grande raccordo anulare in carreggiata interna code dallo... In Giappone in pochi giorni costruiscono un ponte. A Roma dei lavori alla rete gas, che dovevano durare 3 settimane, non sono ancora terminati. Così, trattandosi di un tratto di preferenziale, i bus invadono la corsia della auto: traffico congestionato. Ma dove x.com Traffico Lazio del 21-05-2026 ore 09:30Luceverde Lazio Bentrovati apriamo subito segnalando che a causa di un incidente a Chiusa La 12 Roma Civitavecchia tra Torrimpietra e Cerveteri Ladispoli ... romadailynews.it Traffico Roma del 21-05-2026 ore 08:30Luceverde Roma trovati resta intenso il traffico con code su tutte le principali strade in entrata verso il centro sostenuto il traffico anche ... romadailynews.it Firenze a Roma o Roma a Napoli reddit