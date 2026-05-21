Il traffico a Roma alle 8:30 del 21 maggio 2026 rimane molto intenso, con code che coinvolgono tutte le principali strade in entrata nella città. La situazione si presenta particolarmente critica nelle zone più trafficate, dove le vetture si muovono con grande difficoltà. La circolazione presenta rallentamenti diffusi, rendendo difficile il transito per gli automobilisti che si dirigono verso il centro e le aree limitrofe. La presenza di veicoli in coda è evidente in molte arterie principali.

Luceverde Roma trovati resta intenso il traffico con code su tutte le principali strade in entrata verso il centro sostenuto il traffico anche sull'intero percorso del raccordo anulare in particolare che ci sono code sulla carreggiata interna dalla Casilina all'appia è lungo la carreggiata esterna dalla Flaminia alla Cassia e poi dal vivo quella Roma Fiumicino all'uscita per la Pontina sempre in carreggiata esterna altri rallentamenti e code dalla Prenestina allo svincolo per la Tiburtina sul tratto Urbano della A24 incolonnamenti da Tor Cervara la tangenziale est sulla stessa tangenziale est code dall'uscita per la stazione Tiburtina fino a... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 21-05-2026 ore 08:30

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