Traffico Roma del 21-05-2026 ore 07 | 30

Da romadailynews.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alle 7:30 del 21 maggio 2026, il traffico su tutte le principali strade di ingresso a Roma risulta intenso. Le vie più trafficate mostrano code e rallentamenti, con alcuni percorsi che presentano congestioni significative. La situazione interessa sia le arterie principali sia le strade secondarie che portano nel centro della città. Non sono stati segnalati incidenti o blocchi stradali, ma il flusso veicolare rimane molto sostenuto in questa fascia oraria.

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Luceverde Roma traffico intenso Data l'ora su tutte le principali strade in ingresso a Roma I maggiori disagi al momento sulla Flaminia Salaria con code rispettivamente da via dei Due Ponti e da Fidene a via dei Prati Fiscali traffico intenso sul Raccordo Anulare quelli in carreggiata interna della diramazione Roma sud all'appia e rallentamenti in carreggiata esterna dalla Prenestina alla 24 lentamente code sull'intero tratto Urbano della A24 verso la tangenziale est tu la stessa tangenziale est code da via delle Valli a via dei Campi Sportivi in direzione dello Stadio Olimpico altri code a tratti sulla Pontina da Pomezia... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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