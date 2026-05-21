Traffico Roma del 21-05-2026 ore 07 | 30

Alle 7:30 del 21 maggio 2026, il traffico su tutte le principali strade di ingresso a Roma risulta intenso. Le vie più trafficate mostrano code e rallentamenti, con alcuni percorsi che presentano congestioni significative. La situazione interessa sia le arterie principali sia le strade secondarie che portano nel centro della città. Non sono stati segnalati incidenti o blocchi stradali, ma il flusso veicolare rimane molto sostenuto in questa fascia oraria.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Luceverde Roma traffico intenso Data l'ora su tutte le principali strade in ingresso a Roma I maggiori disagi al momento sulla Flaminia Salaria con code rispettivamente da via dei Due Ponti e da Fidene a via dei Prati Fiscali traffico intenso sul Raccordo Anulare quelli in carreggiata interna della diramazione Roma sud all'appia e rallentamenti in carreggiata esterna dalla Prenestina alla 24 lentamente code sull'intero tratto Urbano della A24 verso la tangenziale est tu la stessa tangenziale est code da via delle Valli a via dei Campi Sportivi in direzione dello Stadio Olimpico altri code a tratti sulla Pontina da Pomezia... 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Roma del 21-05-2026 ore 07:30 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Nel traffico di Roma Sullo stesso argomento Traffico Roma del 07-05-2026 ore 07:30Luceverde Roma per il traffico intenso sul grande raccordo anulare segnaliamo i primi incolonnamenti te la via Casilina da via Appia in carreggiata... Traffico Roma del 05-05-2026 ore 07:30Luceverde Roma sulla tangenziale est chiusa per un incidente la galleria nuova circonvallazione interna in direzione San Giovanni inevitabile la... In Giappone in pochi giorni costruiscono un ponte. A Roma dei lavori alla rete gas, che dovevano durare 3 settimane, non sono ancora terminati. Così, trattandosi di un tratto di preferenziale, i bus invadono la corsia della auto: traffico congestionato. Ma dove x.com Il lato del Palatino che si affaccia sul Circo Massimo è dominato dalle rovine di enormi palazzi romani, ma il palazzo stesso sembra non ricevere tanta attenzione quanto i vari bagni, fori in rovina, ecc. Perché? E quanto sappiamo com'era il Palazzo Imperiale? reddit Traffico Roma del 21-05-2026 ore 07:30Luceverde Roma traffico intenso Data l'ora su tutte le principali strade in ingresso a Roma I maggiori disagi al momento sulla Flaminia Salaria con ... romadailynews.it Il traffico di Roma che funziona: come la congestione aiuta il trasporto merciSecondo il report di Geotab, la lentezza costante delle strade capitoline riduce sprechi di carburante, emissioni e incidenti, trasformando la congestione in un vantaggio per le consegne urbane ... romatoday.it