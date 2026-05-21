Traffico Lazio del 21-05-2026 ore 09 | 30

Alle 9:30 del 21 maggio 2026, si segnalano disagi al traffico nella regione Lazio a causa di un incidente avvenuto sulla strada Chiusa La 12. Le autorità stanno intervenendo sul luogo dell’incidente, che ha provocato rallentamenti e code lungo il tratto interessato. Al momento non sono state fornite informazioni dettagliate sulle cause dell’incidente o sulle eventuali persone coinvolte. La situazione del traffico viene monitorata e aggiornamenti saranno comunicati appena disponibili.

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