Polizia economico finanziaria della Guardia di Finanza | in un anno 31 arresti e 64 chili di droga sequestrati

Nel corso di un anno, la Polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Firenze ha effettuato 31 arresti e sequestrato 64 chili di droga. Le operazioni sono state condotte nell’ambito di attività investigative mirate a contrastare il traffico illecito di sostanze stupefacenti e a prevenire pratiche di frode finanziaria. Le forze dell’ordine hanno agito in diverse zone della città e delle province limitrofe.

FIRENZE – il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Firenze, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica – Direzione distrettuale antimafia di Firenze, avvalendosi del Gruppo investigazione criminalità organizzata (Gico), tra il 2025 e i primi mesi del 2026, ha eseguito 31 misure personali – tra custodie cautelari e arresti in flagranza – sequestrando 64 chilogrammi di sostanze stupefacenti – 33 chili di cocaina, 18 di hashish e 13 di marijuana. Quei chilogrammi non sono soltanto numeri: rappresentano flussi economici interrotti, ricavi mancati, un ciclo criminale spezzato prima di compiersi che avrebbe non solo potuto alimentare le principali ‘piazze di spaccio’ della regione, ma anche, se immessi sul mercato, potuto generare potere e profitti per le organizzazioni criminali. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Polizia economico finanziaria della Guardia di Finanza: in un anno 31 arresti e 64 chili di droga sequestrati Articoli correlati Guardia di Finanza di Firenze: 31 arresti e 64 chili di droga sequestrati. Azione mirata a bloccare i flussi economiciUn’azione che, sottolineano le Fiamme Gialle nel comunicato, non si limita al contrasto diretto dello spaccio ma mira a interrompere i flussi... Guardia di Finanza Frosinone, cambio al vertice del Nucleo di Polizia Economico-FinanziariaNella mattinata del 31 dicembre, alla presenza del Comandante Provinciale di Frosinone, Colonnello Stefano Boldrini, e di una rappresentanza di... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Polizia economico finanziaria della... Temi più discussi: Concorso Guardia di Finanza 2026: 983 posti per Allievi Marescialli; Gasolio di contrabbando diretto nella Capitale: la Guardia di Finanza sequestra 26mila litri; Pnrr, al via la seconda edizione del ciclo di incontri su trasparenza e gestione dei fondi pubblici; Giappone-Italia: ambasciatore Vattani riceve delegazione della Guardia di Finanza in missione a Tokyo. Guardia di Finanza di Firenze: 31 arresti e 64 chili di droga sequestrati. Azione mirata a bloccare i flussi economiciTra il 2025 e i primi mesi del 2026 - come informa un comunicato - il Nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di finanza di Firenze, sotto il coordinamento della Direzione distrettuale a ... firenzepost.it Il ruolo della Guardia di finanza a contrasto delle frodi fiscaliLa Guardia di finanza, il 19 e 20 febbraio scorso, a l’Aia (Paesi Bassi) ha partecipato a due meeting internazionali, per concordare le linee d’azione operative a contrasto della criminalità economico ... laprovinciadibiella.it La Guardia di Finanza scopre lo scandalo del diesel truccato: denunciato il gestore - facebook.com facebook Buongiorno dalla #GuardiadiFinanza #Napoli #NoiconVoi x.com