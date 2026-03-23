Ovulatore della droga arrestato alla stazione centrale di Napoli con 120 ovuli di eroina e cocaina. Napoli. Un cittadino di nazionalità nigeriana camminava nei pressi della stazione centrale con 20 ovuli di cocaina ed eroina nella cavità gastro-intestinale, altri 100 ovuli li portava con se ed erano da poco stati espulsi dopo essere stati ingeriti. Circa 1,4 kg di stupefacenti è stato sequestrato dai militari del C omando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli nel corso di un’attività di controllo economico nella zona ferroviaria. Il “corriere” è stato arrestato in flagranza per traffico di sostanze stupefacenti ed è a Poggioreale a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, il procedimento penale è nella fase delle indagini preliminari e quindi vale il principio di non colpevolezza della persona sottoposta ad indagine. 🔗 Leggi su Primacampania.it

© Primacampania.it - Lotta al traffico di stupefacenti, corriere della droga arrestato dalla Guardia di Finanza

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