Traffico di armi al porto Sapir modifica il codice etico Bakkali Pd | Segnale di responsabilità che il Governo non può ignorare

Il Consiglio di amministrazione di Sapir ha apportato modifiche al proprio Codice etico, includendo ora esplicitamente l’impegno per la promozione della pace e il rispetto dei diritti umani. Questa decisione arriva nel contesto di un’indagine riguardante traffici di armi al porto, che ha sollevato l’attenzione sull’operato dell’azienda. Un rappresentante del Partito Democratico ha commentato che si tratta di un segnale di responsabilità che il Governo non può ignorare.

"La notizia che il CdA di Sapir ha modificato il proprio Codice etico inserendo esplicitamente la promozione della pace e il rispetto dei diritti umani, è un fatto di cui essere orgogliosa come rappresentante di questo territorio. Si afferma in modo chiaro e non scontato in questo momento storico. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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