Traffico di armi la denuncia | Al porto un carico per un' acciaieria che rifornisce l' esercito israeliano

Una segnalazione di un lavoratore del porto ha portato alla scoperta di 16 sacchi di materiale refrattario nel porto di Ravenna. Il materiale è destinato a un’acciaieria che rifornisce l’esercito israeliano. La denuncia riguarda un traffico di armi e materiali che coinvolge il porto, con l’indicazione che il carico sarebbe diretto a un impianto in Israele. La scoperta è stata comunicata alle autorità competenti per le verifiche del caso.

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