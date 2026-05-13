Traffico di armi la denuncia | Al porto un carico per un' acciaieria che rifornisce l' esercito israeliano
Una segnalazione di un lavoratore del porto ha portato alla scoperta di 16 sacchi di materiale refrattario nel porto di Ravenna. Il materiale è destinato a un’acciaieria che rifornisce l’esercito israeliano. La denuncia riguarda un traffico di armi e materiali che coinvolge il porto, con l’indicazione che il carico sarebbe diretto a un impianto in Israele. La scoperta è stata comunicata alle autorità competenti per le verifiche del caso.
"Grazie alla segnalazione di un lavoratore del porto, sappiamo che attualmente nel porto di Ravenna sono presenti 16 sacchi di materiale refrattario destinato ad una acciaieria in Israele che fornisce l'esercito israeliano". Questa la denuncia del Coordinamento popolare contro i traffici di armi.🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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