Mentre i riflettori internazionali sono puntati sullo stretto di Hormuz e sugli impatti sui costi di petrolio e materie prime, si osserva un’altra dinamica in evoluzione. In Giappone, lo yen mostra segnali di cambiamento che non possono essere ignorati. Questa situazione rappresenta un elemento da tenere sotto osservazione nel panorama economico globale, anche se al momento riceve meno attenzione rispetto ad altre notizie di rilievo.

Mentre l’attenzione dei media globali è catturata quasi interamente da Hormuz e dagli effetti immediati sui prezzi del petrolio e delle materie prime, c’è un’altra faglia che continua a muoversi sottoterra. È più silenziosa, meno cinematografica, ma potenzialmente altrettanto destabilizzante. Si chiama Giappone. Le sue scelte monetarie, spesso liquidate come un affare domestico o come un’anomalia a cui non prestare attenzione, stanno invece generando onde che attraversano mercati, valute e flussi di capitale in tutto il mondo. Il Giappone, oggi, è proprio uno di quei luoghi in cui il futuro del sistema monetario globale sta prendendo forma, lontano dalle analisi sui barili di greggio ma non meno decisivo per l’equilibrio economico mondiale.🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Il Giappone, lo yen e il segnale che il mondo non può ignorare

IT'S OVER! Gold & Silver JUST Broke the Financial System (5 MINUTES AGO) - Lynette Zang

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