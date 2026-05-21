Tradizioni | i Satiri trionfano nel Trofeo Tramontana

Il 19 maggio 2026 si è svolta la nona edizione del Trofeo Tramontana di calcio a cinque al campo sportivo “Luzzi” di Pisa Ovest, nella zona di Barbaricina. La manifestazione è stata promossa dai gruppi armati della parte boreale del Gioco del Ponte ed è stata organizzata dall’Associazione “il Gallo di Borea”. La competizione ha visto la partecipazione di diverse squadre, con i Satiri che si sono aggiudicati la vittoria in questa edizione.

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Pisa, 19 maggio 2026 – Si è tenuta presso il campo sportivo “Luzzi” Pisa Ovest di Barbaricina la nona edizione del Trofeo Tramontana di calcio a cinque, promosso dai gruppi armati della parte boreale del Gioco del Ponte ed organizzato dall’Associazione “il Gallo di Borea”. L’evento, giunto alla sua nona edizione, costituisce ormai un appuntamento fisso nell’annuale calendario di iniziative civili della Parte di Tramontana, con l’obiettivo di divulgare sempre di più il Gioco del Ponte. La finalità dell’evento infatti è quella di avvicinare, con l’occasione del torneo, molti giovani al mondo del Gioco del Ponte e delle tradizioni storiche.... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Tradizioni: i Satiri trionfano nel Trofeo Tramontana ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Tradizioni storiche: la Parte di Tramontana prepara l’investitura dell’ambasciatorePisa, 24 aprile 2026 – Domenica 26 aprile, nel fine settimana che precede la solennità di San Torpè, patrono della Parte di Tramontana del Gioco del... Bocce, coppie in gara per il trofeo "Rinascita". Alegi e Pazzaglia trionfano a Villa CeccoliniGran bella gara alla Bocciofila Rinascita di Villa Ceccolini di Pesaro, presieduta da Silverio Ruggeri.