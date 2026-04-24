Domenica 26 aprile, nella città di Pisa, si terrà la cerimonia di investitura dell’ambasciatore, secondo le tradizioni storiche della Parte di Tramontana. La preparazione dell’evento coinvolge le autorità locali e le comunità che partecipano alla celebrazione. La cerimonia si svolgerà nel centro storico e rappresenta un momento di forte valenza simbolica per la regione. La data si colloca nel fine settimana che precede la festa di San.

Pisa, 24 aprile 2026 – Domenica 26 aprile, nel fine settimana che precede la solennità di San Torpè, patrono della Parte di Tramontana del Gioco del Ponte, nell’ambito dei numerosi eventi in programma per l’occasione, si terrà l’ormai consueta cerimonia di investitura dell’ambasciatore e del cavaliere alfiere della Parte Boreale. L’appuntamento è per domenica pomeriggio alle ore 18.15 presso la Chiesa di San Torpè al Largo del Parlascio. Prima della celebrazione i figuranti raggiungeranno in corteo la chiesa sfilando lungo il Largo del Parlascio ed i Bagni di Nerone. Al termine della celebrazione eucaristica il generale di Tramontana Matteo Baldassari procederà all’investitura dell’ambasciatore boreale Mauro Buso e del cavaliere alfiere di Parte Simone Soldani.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Tradizioni storiche: la Parte di Tramontana prepara l’investitura dell’ambasciatore

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