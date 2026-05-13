Gran bella gara alla Bocciofila Rinascita di Villa Ceccolini di Pesaro, presieduta da Silverio Ruggeri. Era infatti in programma l’ottava edizione del Trofeo Rinascita, gara regionale, diretta da Giovanni Emili, divisa nella competizione per coppie di categorie AB e in quella per coppie di categorie CD. La gara AB, con 45 formazioni iscritte, ha visto la vittoria di Silvano Girolimini-Davide Paolucci (Fossombrone Oikos) che in finale hanno avuto la meglio con il punteggio di 12-11 su Andrea Sperati-Enrico Lisotta (Colbordolo). La coppia del Fossombrone che il giorno precedente aveva vinto un’altra gara a Cattolica. Terzi Gabriele Simoncelli-Danilo Allegrezza (Rinascita), quarti Claudio Solazzi-Marco Tonelli (Concordia Pesaro).🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Bocce, coppie in gara per il trofeo "Rinascita". Alegi e Pazzaglia trionfano a Villa Ceccolini

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