Calcio spettacolo e solidarietà | Cascina rinnova l' appuntamento con i ' Memorial Simonetti-Fiorentini-D' Angelo'

Dal 28 al 31 maggio, il territorio di Cascina ospiterà la nuova edizione dei 'Memorial Simonetti-Fiorentini-D'Angelo', un torneo di calcio giovanile che coinvolge diverse squadre locali e non. L’evento si svolge in più giorni e prevede partite che attirano appassionati di tutte le età. Oltre alla competizione sportiva, la manifestazione si propone di ricordare figure legate al calcio e di raccogliere fondi per progetti di solidarietà.

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