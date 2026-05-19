Calcio spettacolo e solidarietà | Cascina rinnova l' appuntamento con i ' Memorial Simonetti-Fiorentini-D' Angelo'
Dal 28 al 31 maggio, il territorio di Cascina ospiterà la nuova edizione dei 'Memorial Simonetti-Fiorentini-D'Angelo', un torneo di calcio giovanile che coinvolge diverse squadre locali e non. L’evento si svolge in più giorni e prevede partite che attirano appassionati di tutte le età. Oltre alla competizione sportiva, la manifestazione si propone di ricordare figure legate al calcio e di raccogliere fondi per progetti di solidarietà.
Torna dal 28 al 31 maggio il grande calcio giovanile sul territorio cascinese con la nuova edizione dei tre 'Memorial Simonetti-Fiorentini-D'Angelo', un evento che unisce sport, memoria e solidarietà. Le manifestazioni, dedicate alle categorie Esordienti A e B e Giovanissimi, sono state. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
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