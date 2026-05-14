Migrazioni diritti e solidarietà | a Messina presentati i risultati del progetto Herit4Future
Oggi e domani a Messina si tengono due eventi per mostrare i risultati del progetto ‘Herit4Future’. La prima presentazione si svolge presso l’Accademia dei Pericolanti, mentre la seconda si svolge al Dipartimento di Scienze Politiche e Giuridiche dell’università locale. L’iniziativa si concentra sui temi di migrazioni, diritti e solidarietà, e coinvolge diverse figure e istituzioni del territorio. Entrambi gli incontri iniziano alle 15 e durano fino a sera.
Saranno presentati oggi 14 e domani 15, con inizio alle 15 oggi presso l’Accademia dei Pericolanti e domani al Dipartimento di Scienze Politiche e giuridiche dell’Università di Messina, i risultati del progetto ‘Herit4future’ (Progetto TNE23-00041 HerIT4future – Heritage for future: bridging. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
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