Migrazioni diritti e solidarietà | a Messina presentati i risultati del progetto Herit4Future

Oggi e domani a Messina si tengono due eventi per mostrare i risultati del progetto ‘Herit4Future’. La prima presentazione si svolge presso l’Accademia dei Pericolanti, mentre la seconda si svolge al Dipartimento di Scienze Politiche e Giuridiche dell’università locale. L’iniziativa si concentra sui temi di migrazioni, diritti e solidarietà, e coinvolge diverse figure e istituzioni del territorio. Entrambi gli incontri iniziano alle 15 e durano fino a sera.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui