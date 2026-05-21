Tra la Notte dei musei e TempEstiva | arte e cultura nel weekend piacentino
Nel fine settimana piacentino si svolgono diversi eventi culturali e ricreativi. Venerdì 22 e sabato 23 maggio al Politecnico si torna con “Motori e Cultura”, un appuntamento dedicato a Vespa e motore a scoppio. Da venerdì 22 a domenica 24 maggio a Rivergaro sono in programma lezioni ed esibizioni di Capoeira. Nello stesso periodo, a Fiorenzuola, si tiene la 46esima edizione della Festa di. Inoltre, tra la Notte dei musei e TempEstiva, ci sono iniziative legate all’arte e alla cultura nel territorio.
Venerdì 22 e sabato 23 maggio al Politecnico torna l'appuntamento con “Motori e Cultura” dedicato a Vespa e motore a scoppioDa venerdì 22 a domenica 24 maggio a Rivergaro lezioni ed esibizioni di CapoeiraDa venerdì 22 a domenica 24 maggio a Fiorenzuola la 46esima edizione della Festa di. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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