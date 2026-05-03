Notte dei Musei 2026 | Roma tra Arte e Spettacolo

La sedicesima edizione de La Notte dei Musei si svolgerà a Roma, coinvolgendo vari spazi culturali della città. Durante l’evento, sarà pubblicato un bando destinato a finanziare progetti di animazione culturale e spettacoli dal vivo. L’iniziativa mira a offrire un’esperienza più ricca e coinvolgente ai visitatori, con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio artistico e architettonico della capitale.

Cosa: La sedicesima edizione de La Notte dei Musei di Roma, arricchita dalla pubblicazione di un bando per progetti di animazione culturale e spettacoli dal vivo.. Dove e Quando: In tutti gli spazi del Sistema Musei di Roma Capitale, sabato 23 maggio 2026, con apertura serale straordinaria dalle ore 20:00 alle 02:00.. Perché: Per riscoprire il patrimonio storico-artistico della città in una suggestiva veste notturna, partecipando a una grande festa che unisce l’incanto dell’arte classica alla vitalità delle performance contemporanee.. La fine della primavera romana si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti più attesi e suggestivi del panorama culturale cittadino.🔗 Leggi su Ezrome.it © Ezrome.it - Notte dei Musei 2026: Roma tra Arte e Spettacolo Notizie correlate Pasqua nei Musei 2026: Roma si svela tra arte e storiaCosa: “Pasqua nei Musei”, un programma di aperture straordinarie, visite guidate, laboratori e attività didattiche gratuite. Roma, torna la Notte dei Musei 2026: apertura straordinaria fino alle 2“La grande trasformazione di Roma passa anche dalla cultura e da iniziative come ‘La Notte dei Musei di Roma’. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Roma si prepara alla Notte dei Musei 2026: torna il fascino dell’arte sotto le stelle; La notte dei musei a Roma; Domenica 3 maggio ingresso gratuito nei musei civici e nei siti archeologici di Roma Capitale; Le cose gratuite da fare a Parigi a maggio!. La Notte dei Musei 2026Torna la Notte dei Musei a Roma. In contemporanea con la Nuit Européenne Des Musées, sabato 23 maggio si terrà l’edizione numero sedici della manifestazione che celebra l’incontro in notturna tra arte ... romatoday.it Roma, torna la Notte dei Musei: aperture fino alle 2 di notte con ingresso a 1 euroSabato 23 maggio torna a Roma la Notte dei Musei, giunta alla sedicesima edizione: i Musei Civici aprono dalle 20 alle 2 di notte con spettacoli dal vivo ed ingresso a 1 euro. greenme.it Un raid spietato ha trasformato ieri notte il parcheggio del cimitero di #OstiaAntica in un tappeto di vetri infranti. Approfittando dell’oscurità totale e della posizione isolata, una banda di ignoti ha scassinato numerose auto in sosta, riaccendendo i riflettori su un’ - facebook.com facebook