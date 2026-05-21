Tra crisi e speranza ' difendere la libertà' secondo Calenda

AGI - Il tramonto, o meglio, la crisi, dell'Occidente - tra visioni fosche e uno sfondo di ottimismo - secondo Carlo Calenda. Con una ricetta per l'Europa, chiamata a non fallire in un crocevia fondamentale della storia, pena quella che il segretario di Azione definisce "l'inerzia". E un effetto, apocalittico ma realistico a parere del senatore, che è quello di "finire spremuti tra la Cina e gli Usa". Una riflessione circolare, quella di Calenda durante la presentazione del suo libro 'Difendere la liberta'' al ciclo di incontri 'Roma da bere e da chiacchierare', che parte dagli scenari della geopolitica mondiale per arrivare agli equilibri della politica italiana. 🔗 Leggi su Agi.it

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