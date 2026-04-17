‘Difendere la libertà’ Calenda rivela | Obama chiamò Renzi per impedire blocco sanzioni a Russia

In una recente dichiarazione, un esponente politico ha affermato che un ex presidente degli Stati Uniti contattò un ex premier italiano per impedire il blocco di sanzioni contro la Russia. L'intervento sarebbe avvenuto in un contesto di tensioni tra l’Europa e Mosca, con il rappresentante che ha evidenziato come l’Europa si posizioni come uno degli ultimi difensori delle libertà democratiche di fronte alle crescenti minacce delle autocrazie.

(Adnkronos) – "L'Europa è l'ultimo grande baluardo di libertà capace di guidare una reazione alle autocrazie che avanzano. Quella che abbiamo davanti è una un'antica sfida ideale e morale: difendere la nostra libertà costruendo finalmente gli Stati Uniti d'Europa. È sempre stato il nostro destino; ora non abbiamo alternative, dobbiamo compierlo". È l'auspicio del segretario. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Chiara Ferragni, dal fazzoletto agli errori grammaticali: “strategia vincente” da Fazio.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Notizie correlate

Foibe: Renzi, 'difendere libertà contro ogni forma di totalitarismo'Roma, 10 feb (Adnkronos) - "Oggi, nel Giorno del Ricordo, l'Italia rende omaggio alle vittime delle foibe e dell'esodo forzato di centinaia di...

Calenda: «Un centro forte per difendere libertà e Ue. Destra e sinistra inadatte»/L'intervistaCarlo Calenda, senatore e leader di Azione: il suo ultimo libro riporta una dedica agli ucraini, alla loro forza morale e al loro valore.

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Difendere la libertà | La forza morale degli ucraini, e la nascita di una nuova Europa; Difendere la libertà, l’ora dell’Europa, il nuovo libro del segretario di Azione Carlo Calenda; Difendere la Libertà. L’ora dell’Europa?, giovedì Carlo Calenda a Lecce; ‘Difendere la libertà’, il nuovo libro di Carlo Calenda. Il disordine mondiale risvegli il nostro impegno.

Difendere la Libertà. L’ora dell’Europa , giovedì Carlo Calenda a LecceLECCE - Carlo Calenda, segretario nazionale di Azione, sarà a Lecce giovedì 16 aprile alle ore 18.30 per presentare il suo nuovo libro ?Difendere la Libertà. corrieresalentino.it

Difendere la libertà, l’ora dell’Europa, il nuovo libro del segretario di Azione Carlo CalendaIl nuovo libro del segretario di Azione Carlo Calenda dal titolo Difendere la libertà, l'ora dell'Europa presentato alle Officine Cantelmo di Lecce ... trnews.it

SALVATORE LIOTTI RIPARTE DA VALLELUNGA: OBIETTIVO DIFENDERE IL TITOLO FX PRO SERIES Il campione in carica torna in pista sul circuito di casa per inaugurare la stagione 2026 dopo il trionfo dello scorso anno e la celebrazione agli FX Awards d - facebook.com facebook

Carabiniere ferito durante il blitz antidroga: madre lo colpisce per difendere il figlio x.com