Un nuovo sistema di sicurezza per dispositivi mobili basato sull’hardware è stato presentato, con l’obiettivo di migliorare la protezione dei dispositivi fin dalla fase di produzione. La soluzione si basa su una protezione a livello BIOS, definita “secure-by-design”, che assicura la sicurezza continua durante tutto il ciclo di vita del prodotto. Questo approccio permette di preservare l’integrità dell’hardware dalla produzione alla distribuzione, evitando vulnerabilità che potrebbero compromettere i dispositivi nel tempo.

COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE La protezione a livello BIOS “secure-by-design” garantisce la sicurezza ininterrotta dell’hardware dal momento della produzione fino alla distribuzione e al termine del ciclo di vita. WIESBADEN, Germania, 21 maggio 2026PRNewswire — Panasonic ha introdotto TOUGHBOOK Guard, una nuova funzionalità di sicurezza basata su firmware integrata direttamente nel BIOS, per offrire una protezione di livello enterprise durante tutto il ciclo di vita del dispositivo. Con l’aumento dei rischi di cybersecurity, ulteriori strati di sicurezza da parte dei fornitori di hardware sono diventati essenziali. TOUGHBOOK Guard utilizza un approccio “secure-by-design” integrando la protezione a livello hardware direttamente nel BIOS in fase di produzione, invece di affidarsi esclusivamente ai controlli software. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - TOUGHBOOK GUARD STABILISCE NUOVI STANDARD PER LA SICUREZZA DEI MOBILE DEVICES BASATA SULL’HARDWARE

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