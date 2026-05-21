Totti rompe il silenzio sulla figlia Chanel a Pechino Express | Non ha vinto perché era raccomandata

Francesco Totti ha parlato per la prima volta pubblicamente della partecipazione della figlia Chanel a Pechino Express, durante un evento di padel. Ha affermato che la ragazza non avrebbe vinto perché sarebbe stata raccomandata. La coppia composta da Chanel e Filippo Laurino ha ottenuto una vittoria nel programma televisivo, ma Totti ha deciso di commentare la vicenda in modo diretto, senza ulteriori dettagli o opinioni aggiuntive.

Francesco Totti è un papà orgoglioso e fieramente lo ha espresso in occasione di un evento di padel, commentando per la prima pubblicamente la partecipazione - e la successiva vittoria - della figlia Chanel Totti a Pechino Express, in coppia con Filippo Laurino."Ho capito l'importanza di questo. 🔗 Leggi su Today.it

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