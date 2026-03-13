Chanel Totti ha vinto la tappa di Pechino Express 2026 a Pechino. Durante l’episodio, ha rotto il silenzio su Francesco e Ilary, affermando che la gente non conosce la verità. Il suo debutto in televisione è stato intenso e ha dimostrato di sapersi destreggiare sotto pressione, sfidando le aspettative legate al suo nome.

Il debutto televisivo di Chanel Totti a Pechino Express 2026 è stato un vero e proprio battesimo del fuoco che ha smentito, in un colpo solo, ogni pregiudizio legato al suo cognome. In coppia con l’amico d’infanzia Filippo Laurino — i due formano la squadra dei “Raccomandati” — la diciannovenne si è presentata al pubblico con una genuinità disarmante, rivelandosi molto più complessa della “diva” che qualcuno si aspettava di vedere. Sebbene lei stessa avesse confessato una certa pigrizia alla vigilia, durante la gara ha mostrato una grinta inaspettata, alternando momenti di ironia pungente a una determinazione rara nelle prove più ostiche, dimostrando di essere una forza della natura capace di gestire le difficoltà con una leggerezza tutta romana. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Chanel Totti trionfa a Pechino Express e rompe il silenzio su Francesco e Ilary: “Non sapete la verità…”

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