Chanel Totti ha parlato a Pechino Express riguardo al divorzio dei genitori, Francesco Totti e Ilary Blasi, affermando che nessuno desidera avere genitori separati e che la situazione non è stata facile da affrontare. La giovane ha deciso di condividere un aspetto personale della sua vita, offrendo un punto di vista diretto sulla sua esperienza. La sua intervista ha attirato l’attenzione sul tema del distacco familiare.

Quando ha accettato di partecipare a Pechino Express, il programma Sky Original in esclusiva su Sky dal 12 marzo, in coppia con l'amico di sempre Filippo Laurino non eravamo certi che Chanel Totti volesse condividere un pezzo così intimo della sua vita privata, eppure ha scelto di farlo addirittura alle battute iniziali, durante la clip di presentazione della loro coppia denominata dei Raccomandati perché «abbiamo voluto anticipare il pubblico». «Caratterialmente ho preso tutto da mamma mentre esteticamente, come si può vedere, tutto da papà», dice Chanel Totti prima di entrare al centro della questione. «Una cosa che è stata difficile è stata la separazione.

© Vanityfair.it - Chanel Totti a Pechino Express rompe il silenzio sul divorzio di Francesco Totti e Ilary Blasi: «Nessuno vuole avere i genitori separati, non è stato facile»

