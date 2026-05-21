Toti Dal Monte | 38 voci superano la prima fase per La Traviata

Nella prima fase delle selezioni per il ruolo di Violetta in La Traviata, sono state scelte 38 cantanti tra le candidate. La procedura di valutazione ha portato alla definizione di questa rosa di candidate, che ora attendono ulteriori prove. La scelta definitiva determinerà le interpreti che prenderanno parte alla rappresentazione prevista nella stagione lirica 202627 nella regione. La selezione si è svolta tra numerose candidate, tutte coinvolte in un percorso di valutazione rigoroso.

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? Domande chiave Chi sono le cantanti selezionate per il ruolo di Violetta?. Come influirà questa selezione sulla stagione lirica 202627 del Veneto?. Quali sono i nomi dei finalisti per i ruoli maschili?. Dove si può assistere gratuitamente alla serata conclusiva di sabato?.? In Breve I vincitori disputeranno i ruoli per la stagione lirica 202627 nei teatri di Treviso, Padova e Rovigo.. La finale si terrà sabato 23 maggio con l'Orchestra Regionale Filarmonia Veneta diretta da Leonardo Benini.. L'evento include un incontro storico alle 16:30 presso il Ridotto del Teatro Mario Del Monaco.. Il concorso alla cinquantaduesima edizione alimenta la programmazione artistica dei teatri del Nordest. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Toti Dal Monte: 38 voci superano la prima fase per La Traviata ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Ten Minute Stories by Algernon Blackwood Sullo stesso argomento USA: debito oltre 38 trilioni, gli interessi superano la sanità? Domande chiave Come influisce il debito americano sulla perdita di potere d'acquisto globale? Chi trae profitto diretto dai conflitti finanziati... La rotta segreta dal Bangladesh all’Italia e perché superano i flussi dal Nord AfricaC’è un grande equivoco quando si parla degli sbarchi di irregolari nel nostro Paese. Toti Dal Monte, ecco i 38 candidati ammessi alla seconda fase del concorsoDopo due giorni di audizioni al Teatro Mario Del Monaco, la giuria ha scelto i nomi che continueranno il percorso sui ruoli de La ... nordest24.it Toti Dal Monte, taglio del nastro al Del Monaco: 105 candidati da 18 Paesi per la 52ª edizioneAl Teatro Comunale Mario Del Monaco cantanti tra i 21 e i 35 anni si contendono i nove ruoli della Traviata. Finale sabato 23 maggio alle 17.30, ingresso libero su prenotazione. nordest24.it