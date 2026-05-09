Gli Stati Uniti hanno superato i 38 trilioni di dollari di debito pubblico, un livello che ha portato gli interessi sul debito a superare i fondi destinati alla spesa sanitaria. La gestione di questa enorme quantità di debito solleva interrogativi su come influisca sulla capacità di mantenere il potere d'acquisto a livello globale. Inoltre, si discute di chi possa trarre vantaggio diretto dai conflitti finanziati attraverso la stampa di moneta.

? Domande chiave Come influisce il debito americano sulla perdita di potere d'acquisto globale?. Chi trae profitto diretto dai conflitti finanziati con la stampa monetaria?. Perché i paesi BRICS stanno abbandonando i titoli del Tesoro USA?. Quali sono le conseguenze reali per i risparmiatori del nuovo scenario?.? In Breve Interessi sul debito superano la spesa per la sanità pubblica federale.. Ron Paul avverte rischi per debito di imprese, cittadini e governo.. Paesi BRICS vendono titoli del Tesoro USA per acquistare oro.. Stampa monetaria post-lockdown COVID ha accelerato svalutazione del dollaro.. Il debito pubblico degli Stati Uniti ha superato la soglia critica dei 38 trilioni di dollari, una cifra mastodontica che cresce di circa un trilione ogni due mesi e mezzo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - USA: debito oltre 38 trilioni, gli interessi superano la sanità

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$38 Trillion & Counting: The Mathematical Collapse of the US Dollar

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