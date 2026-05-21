Negli ultimi mesi si è diffusa l’idea che la maggior parte degli sbarchi di persone irregolari in Italia provenga principalmente dal Nord Africa o dal Medio Oriente. Tuttavia, un'analisi delle rotte utilizzate rivela che esiste anche un percorso meno noto, che collega il Bangladesh all’Italia. Questa rotta segreta sembra essere meno battuta rispetto a quelle tradizionali, ma registra un numero crescente di persone che cercano di raggiungere il nostro territorio attraversando diverse tappe.

C’è un grande equivoco quando si parla degli sbarchi di irregolari nel nostro Paese. Si pensa spesso che la gran parte di essi siano originari del Nord Africa o del Medio Oriente. Ma la verità è un’altra: il maggior numero di ingressi arriva da nazioni asiatiche. Una in testa: il Bangladesh. Basta leggere i dati raccolti dal Mixed Migration Centre per rendersene conto: 15.228 nel 2022; 12.774 nel 2023; 14 mila nel 2024: circa 20 mila nel 2025, il 31% di tutti gli ingressi illeciti via mare in Italia. Già, perché i bengalesi, prima di arrivare sullo Stivale, passano dalla Libia. Stando al report, molti di loro arrivano legalmente nel Paese che fu retto da Muammar Gheddafi, atterrando principalmente a Bengasi. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - La rotta segreta dal Bangladesh all’Italia e perché superano i flussi dal Nord Africa

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

IZUDINA I HAMDIJA - Sve prevare 19. dio

Sullo stesso argomento

Ciclone dal Nord Africa: piogge e raffiche a 100 km/h su tutta l’ItaliaUn ciclone proveniente dal Nord Africa colpirà il Mediterraneo centrale a partire da domenica 12 aprile, portando piogge e forti venti su gran parte...

Puglia sotto assedio: burrasca e mareggiate dal Nord AfricaLa Puglia si prepara a un impatto meteorologico violento con venti che potrebbero raggiungere la burrasca e mareggiate sulle coste, causati da una...