Verso il weekend con il ritorno del sole e del caldo | si toccano anche i 26 gradi

Nel corso della settimana, una perturbazione afro-mediterranea ha attraversato diverse regioni portando pioggia e temperature più fresche. Tuttavia, con l’arrivo del fine settimana, le condizioni climatiche cambiano: il cielo torna sereno e il sole splende nuovamente, facendo salire le temperature fino a 26 gradi. Le previsioni indicano un aumento dei valori termici e tempo stabile per i prossimi giorni.

La perturbazione afro-mediterranea risalita nei giorni scorsi verso nord, che ha interessato con qualche fenomeno anche la nostra regione, tende a colmarsi, lasciando spazio ad una rimonta altopressoria di matrice oceanica, garante di una progressiva stabilizzazione atmosferica, soprattutto sui settori pianeggianti. Possibile instabilità pomeridiana sulle zone alpine e prealpine. Giovedì 16 aprile 2026 Tempo Previsto: Condizioni di cieli poco o parzialmente nuvolosi, con schiarite anche ampie su zone pianeggianti. Precipitazioni generalmente assenti, ad esclusione di qualche breve rovescio sparso su settori orobici e Val Camonica nel corso del pomeriggio, in assorbimento in serata.🔗 Leggi su Bergamonews.it 96 Ways to Improve Your Life From Billionaires, Entrepreneurs & Productivity Experts Notizie correlate Pasquetta con il sole, dove in provincia di Piacenza si toccano 25 gradi: le temperature per comuneBel tempo nel week end di festa e anche in avvio della prossima settimana su tutto il territorio locale: ecco dove la colonnina di mercurio sale di... Anticipo di primavera anche nel weekend, si toccano anche i 17 gradi di massimaL’espansione sul Mediterraneo dell’alta pressione di origine sub tropicale proteggerà ancora per alcuni giorni anche la nostra regione dall’arrivo... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Verso il weekend con il ritorno del sole e del caldo: si toccano anche i 26 gradi; In treno verso il weekend. L’arte del viaggio e il mondo che non ti aspetti: città, borghi e idee per viaggiare in modo sostenibile; Calabria verso un weekend estivo ma poi cambia tutto con piogge e temperature in picchiata: le previsioni · LaC News24; LE FRENATE NEL DETTAGLIO: tutti i punti di sorpasso al TT Circuit Assen. Verso il weekend con il ritorno del sole e del caldo: si toccano anche i 26 gradiLa perturbazione afro-mediterranea risalita nei giorni scorsi verso nord, che ha interessato con qualche fenomeno anche la nostra regione, tende a colmarsi, lasciando spazio ad una rimonta altopressor ... bergamonews.it Verso il weekend lungo con un clima positivo: poche nuvole e massime sopra i 10 gradiInversioni termiche in pianura e clima relativamente mite in quota: la rimonta dell’alta pressione sull’Europa meridionale riporta temperature in rialzo La debole perturbazione arrivata ieri sulla ... bergamonews.it Il mezzo si è capovolto nel pomeriggio di ieri mentre viaggiava verso la costa. La giovane che era a bordo è stata portata in ospedale - facebook.com facebook Ecco una illuminazione per un parcheggio che non 'spara' verso l'alto!! x.com