Il ministro degli Esteri ha annunciato che ci saranno conseguenze politiche dopo l’intervento delle forze israeliane su una nave diretta a Gaza. Durante il fermo, alcuni attivisti sono stati sottoposti a pratiche che hanno suscitato forti reazioni. Le autorità italiane hanno condannato quanto accaduto, ma ancora non sono state comunicate decisioni ufficiali o azioni concrete in risposta all’incidente. La vicenda ha suscitato attenzione internazionale e ha acceso un dibattito sull’uso della forza in questa zona.

“Ci saranno conseguenze politiche”. Con queste parole il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha commentato il caso degli attivisti della Flotilla fermati dalle forze israeliane durante la missione diretta verso Gaza. Una vicenda che nelle ultime ore ha assunto dimensioni internazionali dopo la diffusione del video pubblicato dal ministro israeliano Itamar Ben-Gvir, nel quale alcuni attivisti appaiono in ginocchio e ammanettati. Mentre cresce la tensione diplomatica tra Roma e Tel Aviv, emergono intanto le testimonianze di Alessandro Mantovani, inviato del Fatto Quotidiano, e del deputato del Movimento 5 Stelle Dario Carotenuto, entrambi a bordo del peschereccio Kasr-I Sadabad durante il fermo in mare. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Torture e st***”. Flotilla, gravissimo sugli italiani: cos’è successo in Israele

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Flotilla, Israele spara contro la nave Girolama durante l’abbordaggio. Scotto: “Proiettili di gomma sugli attivisti, gravissimo”La Global Sumud Flotilla ha riferito che l’esercito israeliano ha sparato contro la nave Girolama, durante le fasi dell’abbordaggio.

Leggi anche: Flotilla fermata da Israele, 29 italiani arrestati fra cui il deputato M5S Dario Carotenuto: "È successo"

Elena Ginevra (@ECipresso) / Posts / X x.com

Violenze, abusi e molestie sessuali: le torture di Israele nei confronti degli attivisti della FlotillaViolenze, umiliazioni, abusi, molestie sessuali e vessazioni. È il resoconto del team legale dell'ong Adalah dopo aver fornito assistenza ai membri della Flotilla nel porto di Ashdod. Gli attivisti, b ... fanpage.it

Torture e sequestro, sulla Flotilla la procura accelera: c’è l’ok alle rogatorieI magistrati di Roma aprono un secondo fascicolo sui reati commessi dopo il fermo dei volontari. Sarà valutata anche la posizione dell’esponente del governo ... repubblica.it