Flotilla Israele spara contro la nave Girolama durante l’abbordaggio Scotto | Proiettili di gomma sugli attivisti gravissimo

Durante le operazioni di abbordaggio della nave Girolama, la Flotilla Global Sumud ha comunicato che l’esercito israeliano ha aperto il fuoco. Secondo quanto riferito, sono stati usati proiettili di gomma contro gli attivisti presenti a bordo. La notizia ha suscitato preoccupazione tra i partecipanti, che hanno descritto la situazione come molto grave. La nave era parte di un convoglio internazionale che si muoveva in direzione di una zona di tensione.

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