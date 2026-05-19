Flotilla Israele spara contro la nave Girolama durante l’abbordaggio Scotto | Proiettili di gomma sugli attivisti gravissimo
Durante le operazioni di abbordaggio della nave Girolama, la Flotilla Global Sumud ha comunicato che l’esercito israeliano ha aperto il fuoco. Secondo quanto riferito, sono stati usati proiettili di gomma contro gli attivisti presenti a bordo. La notizia ha suscitato preoccupazione tra i partecipanti, che hanno descritto la situazione come molto grave. La nave era parte di un convoglio internazionale che si muoveva in direzione di una zona di tensione.
La Global Sumud Flotilla ha riferito che l’esercito israeliano ha sparato contro la nave Girolama, durante le fasi dell’abbordaggio. I video registrati dalle telecamere a bordo della navi mostrano la scena. Si vede un militare puntare l’arma verso la barca, il rumore degli spari e l’equipaggio che si getta a terra e urla di “non sparare”. Anche il capogruppo del Pd in commissione Lavoro, Arturo Scotto ha denunciato l’accaduto: “Israele sta continuando a intercettare imbarcazioni disarmate con tanti italiani a bordo nel silenzio assordante dell’Europa. Dalle notizie che abbiamo, stanno sparando proiettili di gomma su sei imbarcazioni civili ancora in viaggio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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