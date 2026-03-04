Un ventenne coinvolto nella banda dei bancomat è stato trasferito dagli arresti in carcere ai domiciliari, con l’obbligo del braccialetto elettronico. Tra i quattro arrestati, uno ha ottenuto questa misura, mentre un quinto membro continua ad essere ricercato. La notizia riguarda il procedimento giudiziario in corso e non coinvolge ulteriori dettagli.

Banda dei bancomat, uno dei quattro arrestati (un quinto componente è ancora ricercato) ha ottenuto gli arresti domiciliari. Lunedì, il giudice ha accolto l’istanza della difesa, presentata dall’avvocato Raimonda Aliu, concedendo a D.O., 20enne santangiolino reo confesso, la sostituzione della custodia cautelare in carcere. L’ordinanza consente al giovane di lasciare la casa circondariale di Lodi, per proseguire la detenzione in un alloggio nel Pavese, dove si è resa disponibile ad accoglierlo la madre della fidanzata, così da evitare contatti con le altre persone coinvolte nell’inchiesta. La richiesta, come spiegato dal legale, è stata motivata dal fatto che l’indagato è reo confesso e, pertanto, non sussiste più alcun pericolo di inquinamento delle prove. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La banda dei bancomat. Ventenne lascia il carcere e va ai domiciliari: braccialetto elettronico

