Torretta allarme Bene Comune Crucoli | litorale in pericolo e degrado
A Torretta, l'allarme lanciato dal movimento Bene Comune Crucoli riguarda il degrado del litorale e i rischi per la salute pubblica. In particolare, si evidenzia come il collettore fognario esposto possa rappresentare una minaccia, favorendo il contatto tra acque reflue e il mare. Nonostante le promesse fatte durante l’assemblea di marzo, le soluzioni promesse non sono ancora state implementate. La situazione solleva preoccupazioni riguardo alla tutela dell’ambiente e alla sicurezza dei cittadini.
? Punti chiave Come può il collettore fognario esposto minacciare la salute del litorale?. Perché le promesse dell'assemblea di marzo non sono ancora state mantenute?. Quali rischi comporta l'abbassamento del suolo lungo il Lungomare Kennedy?. Come verranno utilizzati i 70.000 euro stanziati per la manutenzione?.? In Breve Delibera del 29 aprile 2026 prevede 70.000 euro per manutenzione e pulizia spiagge.. Rischio sversamento liquami per vulnerabilità collettore fognario esposto nella zona costiera.. Abbassamento suolo al Lungomare Kennedy e erosione nella zona Mortilletto segnalati.. Promesse di interventi urgenti dell'assemblea di marzo non ancora pienamente realizzate. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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