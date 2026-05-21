Torretta allarme Bene Comune Crucoli | litorale in pericolo e degrado

A Torretta, l'allarme lanciato dal movimento Bene Comune Crucoli riguarda il degrado del litorale e i rischi per la salute pubblica. In particolare, si evidenzia come il collettore fognario esposto possa rappresentare una minaccia, favorendo il contatto tra acque reflue e il mare. Nonostante le promesse fatte durante l’assemblea di marzo, le soluzioni promesse non sono ancora state implementate. La situazione solleva preoccupazioni riguardo alla tutela dell’ambiente e alla sicurezza dei cittadini.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui