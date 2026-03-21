Allarme degrado a Bari Vecchia | il Comune convoca un incontro pubblico con i residenti

Il Comune di Bari ha convocato un incontro pubblico con i residenti di Bari Vecchia, previsto per lunedì 23 marzo presso la sede del Municipio I. La riunione si concentra sulla situazione di degrado del centro storico, che sta suscitando attenzione tra le autorità e i cittadini. L’appuntamento mira a discutere delle condizioni attuali e a valutare possibili interventi.

Associazioni e cittadini denunciano il disagio vissuto nel centro storico, in vista della stagione turistica. Il tavolo di confronto è programmato per lunedì prossimo La situazione di degrado in cui versa il centro storico di Bari torna al centro del dibattito cittadino, attraverso un incontro pubblico che si svolgerà lunedì prossimo, 23 marzo, presso la sede del Municipio I. Secondo la visione di alcune realtà associative presenti sul territorio, persiste una profonda preoccupazione per l’imminente stagione turistica e, parallelamente, per la grave situazione di disagio vissuta dai residenti. I cittadini hanno più volte sottolineato la necessità di interventi mirati e immediati per risolvere le criticità e migliorare la percezione di fruibilità del Borgo Antico. 🔗 Leggi su Baritoday.it

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