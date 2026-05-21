A Torpignattara si è verificato un episodio di aggressione in cui un uomo ha subito ferite da acido lanciato dal balcone di una donna, che si è poi barricata all’interno dell’abitazione. La polizia sta indagando sulle modalità con cui l’aggressore avrebbe potuto scambiare l’acido per acqua. La donna, dopo aver compiuto l’attacco, si è rifugiata in casa, allontanandosi dalla scena. Le autorità stanno esaminando i dettagli dell’accaduto e le motivazioni alla base del gesto.

? Punti chiave Come ha fatto l'uomo a scambiare l'acido per semplice acqua?. Perché la donna ha deciso di barricarsi in casa dopo l'attacco?. Cosa ha spinto la vittima a non sporgere denuncia contro la compagna?. Perché la casa è stata ritrovata completamente sottosopra dagli investigatori?.? In Breve Aggressione avvenuta il 19 maggio intorno alle ore 21:00 a Torpignattara.. Vittima con ustioni di secondo e terzo grado trasportata al Sant’Eugenio.. Relazione sentimentale tra i due soggetti durata per otto anni.. La quarantaseienne si è barricata in casa dopo aver lanciato il flacone.. Un uomo di 52 anni è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Sant’Eugenio dopo che la sua compagna lo ha colpto con dell’acido a Torpignattara, il 19 maggio scorso. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Torpignattara, attacco con acido dal balcone: lui ferito, lei si barrica

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