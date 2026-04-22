Catanzaro donna si butta dal balcone con i figli | 3 morti e un ferito

Nella notte a Catanzaro si è verificato un grave incidente che ha coinvolto una donna e tre bambini. La donna si è lanciata dal terzo piano di un edificio in via Zanotti Bianco, portando con sé i figli. L'evento ha causato la morte di tre persone e il ferimento di un altro bambino. La polizia sta indagando sulle circostanze che hanno portato a questa tragica decisione.

(Adnkronos) – Una tragedia si è consumata nella notte a Catanzaro. Una donna si è lanciata dal terzo piano di un edificio di via Zanotti Bianco, insieme ai suoi tre figli. Morti sul colpo la donna e due bambini. La terza figlia, di 6 anni, è ricoverata nel reparto di Rianimazione dell'ospedale del capoluogo calabrese, gravi le sue condizioni. Ignote al momento le cause del gesto disperato. Sul posto sono intervenuti la Polizia di Stato, il personale medico del 118 e della Medicina legale dell'Università 'Magna Grecia'. —[email protected] (Web Info) ‘Chi l’ha visto?’, oggi mercoledì 22 aprile: colpo di scena sul...🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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