Il 19 maggio, un uomo è stato ricoverato all’ospedale Sant’Eugenio di Roma dopo essere stato ferito con l’acido dalla compagna. Dopo l’aggressione, la donna si è barricata in casa. L’uomo non ha sporto denuncia e ha dichiarato di non aver capito il motivo dell’attacco. La vicenda si è svolta nel quartiere romano, dove i soccorritori sono intervenuti per prestare assistenza all’uomo. Le forze dell’ordine stanno indagando sui dettagli della vicenda.

Un uomo è finito all’ospedale Sant’Eugenio di Roma dopo che la compagna lo ha sfregiato con l’ acido il 19 maggio. Il 52enne di Torpignattara ha riportato ustioni di secondo e terzo grado su collo e braccia, ma, come riporta il Messaggero, ha scelto di non denunciare la 46enne con la quale ha una relazione da 8 anni. “Vieni a casa che devo darti una cosa”, così la donna ha attirato il compagno che verso le 9 di sera era fuori al bar con degli amici. Arrivato nella villetta a due piani in cui la donna vive da sola, lei gli ha gettato addosso l’acido facendolo colare dal terrazzo. “ Credevo fosse acqua “, spiega la vittima, poi, secondo quanto raccontato anche da un gruppo di ragazzi che ha assistito alla scena, l’uomo ha fatto una corsa disperata verso una fontanella nel tentativo di alleviare il “dolore lancinante al collo”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Getta l’acido contro il compagno, poi si barrica in casa a Roma. Lui non denuncia: “Non ho capito perché lo ha fatto”

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