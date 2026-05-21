Toronto si prepara al Mondiale | arrivano i preservativi brandizzati

A Toronto si stanno preparando per il prossimo Mondiale, con un'attenzione particolare alle misure di prevenzione e sicurezza. Sono stati distribuiti preservativi con il marchio dell’evento, come parte delle iniziative di promozione della salute pubblica durante il torneo. La città sta inoltre rafforzando le misure di sicurezza e verificando il funzionamento delle infrastrutture per accogliere i numerosi visitatori e partecipanti. La pianificazione di questi aspetti mira a garantire un’esperienza sicura e organizzata per tutti.

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Il Mondiale, come ogni altro grande evento sportivo, rappresenta un banco di prova per le città chiamate a ospitarlo in termini di sicurezza, funzionalità delle infrastrutture e salute pubblica di atleti e tifosi. A Toronto, dove sono in programma la partita inaugurale della nazionale canadese e altri cinque match, la Toronto Public Health (Tph) ha annunciato un’iniziativa volta a incentivare la sicurezza sessuale di chi parteciperà all’evento (giocatori e non): la distribuzione gratuita di preservativi brandizzati. La Toronto Public Health punta sulla prevenzione. La Tph ha rafforzato il programma di distribuzione di preservativi gratuiti nell’ambito delle proprie attività di prevenzione delle infezioni sessualmente trasmissibili. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Toronto si prepara al Mondiale: arrivano i preservativi brandizzati ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento In Brianza arrivano le esercitazioni militari e Monza si prepara al grande corteo pacifistaA dieci giorni dall’inizio dell’Italian Raid Commando Monza si prepara ad accogliere i militari con cortei pacifisti. WEC, Imola si prepara al meglio per accogliere il Mondiale 2026Si è svolta a Milano alla Rinascente la presentazione della 6h Imola 2026, primo atto del FIA World Endurance Championship in programma nel weekend... MANAS KHURANA, CHE SI PREPARA A ESSERE ORDINATO SACERDOTE CATTOLICO QUESTO MESE PER I COMPAGNI DELLA CROCE IN ONTARIO, CANADA, È UN CONVERTITO AL CATTOLICESIMO PROVENIENTE DALL’INDUISMO. x.com I Premi Akademia Studenti 2026 si terranno al Festival Internazionale del Film di Toronto reddit