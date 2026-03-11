WEC Imola si prepara al meglio per accogliere il Mondiale 2026

A Milano, alla Rinascente, è stata presentata la 6h Imola 2026, prima gara del FIA World Endurance Championship prevista per il weekend del 19 aprile. La manifestazione ha coinvolto organizzatori e rappresentanti del campionato, che hanno annunciato ufficialmente l’evento. La corsa si svolgerà nel circuito di Imola, pronto ad accogliere le vetture e i team internazionali coinvolti nel mondiale.

Si è svolta a Milano alla Rinascente la presentazione della 6h Imola 2026, primo atto del FIA World Endurance Championship in programma nel weekend del 19 aprile. La prova inaugurerà una nuova edizione della serie globale riservata ai GT ai prototipi e precederà in ordine cronologico la 6h di Spa-Francorchamps e la leggendaria 24h Le Mans. Presenti all'appuntamento con i media, tra cui OA Sport, il Responsabile vendite della Rinascente Silvano Garro, il sottosegretari allo sport per i giovani della Regione Lombardia Federica Picchi, Assessora a Turismo, Commercio e Sport della Regione Emilia-Romagna Roberta Frisoni, il responsabile Ferrari Endurance e Corse Clienti Antonello Coletta, il Sindaco di Imola Marco Panieri, l'Amministratore Delegato del FIA WEC Frédéric Lequien ed il Direttore dell'Autodromo di Imola Pietro Benvenuti.