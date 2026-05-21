Torna Un po’ n’ poggio la camminata ecologica

Domenica prossima si terrà di nuovo “Un po’ n’ poggio”, la camminata ecologica molto amata dai praticanti e dagli appassionati della zona. La manifestazione, che si svolge tradizionalmente nel territorio pratese, vede ogni anno la partecipazione di numerosi cittadini e appassionati di attività all’aperto. La corsa si svolge lungo un percorso che attraversa aree verdi e sentieri locali, coinvolgendo diversi quartieri della città. La partecipazione è aperta a tutti e si svolge in modo informale e inclusivo.

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