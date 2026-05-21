Torna Un po’ n’ poggio la camminata ecologica
Domenica prossima si terrà di nuovo “Un po’ n’ poggio”, la camminata ecologica molto amata dai praticanti e dagli appassionati della zona. La manifestazione, che si svolge tradizionalmente nel territorio pratese, vede ogni anno la partecipazione di numerosi cittadini e appassionati di attività all’aperto. La corsa si svolge lungo un percorso che attraversa aree verdi e sentieri locali, coinvolgendo diversi quartieri della città. La partecipazione è aperta a tutti e si svolge in modo informale e inclusivo.
Prato, 21 maggio 2026 – Torna una delle manifestazioni più partecipate e amate del panorama podistico pratese. Domenica 24 maggio il Gruppo Podistico Croce d’Oro riproporrà la 27ª edizione di “Un po’ n’ poggio”, camminata ecologica che negli anni è diventata un appuntamento fisso per migliaia di appassionati del movimento all’aria aperta. La partenza sarà libera dalle ore 8.30 alle ore 9.30 dai giardini di Via Matteotti, lato fiume Bisenzio, con percorsi di 6, 15 e 30 chilometri disegnati sulle suggestive strade pedecollinari attorno alla città di Prato. L’associazione Gruppo Podistico Croce d'Oro ha visto crescere negli anni questa manifestazione fino a trasformarla in un autentico fenomeno di partecipazione popolare. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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