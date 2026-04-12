La domenica ecologica a Venezia tra nuovi alberi e la camminata a sei zampe nel parco
A Venezia si è svolta una domenica ecologica con una vasta partecipazione della cittadinanza, che ha coinvolto attività come la piantumazione di nuovi alberi e una camminata nel parco riservata agli animali domestici. L’amministrazione comunale ha confermato l’obiettivo di incrementare lo spazio verde in città e di promuovere stili di vita più sostenibili, mantenendo vivo l’impegno per la tutela ambientale.
Il Comune di Venezia conferma il proprio impegno a favore della sostenibilità ambientale, dell’incremento del patrimonio verde urbano e della promozione di corretti stili di vita con una domenica ecologica che ha registrato una partecipazione ampia e sentita da parte della cittadinanza.Clicca qui.🔗 Leggi su Veneziatoday.it
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