La domenica ecologica a Venezia tra nuovi alberi e la camminata a sei zampe nel parco

A Venezia si è svolta una domenica ecologica con una vasta partecipazione della cittadinanza, che ha coinvolto attività come la piantumazione di nuovi alberi e una camminata nel parco riservata agli animali domestici. L’amministrazione comunale ha confermato l’obiettivo di incrementare lo spazio verde in città e di promuovere stili di vita più sostenibili, mantenendo vivo l’impegno per la tutela ambientale.