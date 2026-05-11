Una camminata inclusiva tra i sentieri del Bosco del Vaj | a Castagneto Po la natura si scopre con i sensi

Da torinotoday.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il progetto “PoMonf Verde per Giovani” continua a Castagneto Po con una camminata inclusiva attraverso i sentieri del Bosco del Vaj, prevista per domenica 17 maggio 2026. L’iniziativa si rivolge a giovani tra i 15 e i 34 anni e ha l’obiettivo di promuovere la mobilità dolce e la scoperta della biodiversità locale. L’evento si inserisce nel calendario delle attività dedicate alla valorizzazione del territorio e alla sensibilizzazione ambientale.

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Prosegue domenica 17 maggio 2026 a Castagneto Po il progetto “PoMonf Verde per Giovani”, l’iniziativa dedicata ai ragazzi tra i 15 e i 34 anni finalizzata alla promozione della mobilità dolce e della biodiversità. Dopo l'esordio di Lauriano, il nuovo appuntamento propone una camminata inclusiva.🔗 Leggi su Torinotoday.it

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