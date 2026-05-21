Torna Primo Palcoscenico | quattro concerti con i giovani del Conservatorio

Da ilpiacenza.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Riparte “Primo Palcoscenico”, la rassegna musicale organizzata dagli Amici della Lirica in collaborazione con il Conservatorio Nicolini di Piacenza. L’evento prevede quattro concerti con i giovani musicisti del conservatorio, che si svolgeranno in diverse date e location della città. Sono previsti esibizioni di studenti che proporranno pezzi di musica classica, con l’obiettivo di offrire loro un’opportunità di esibirsi davanti al pubblico. La manifestazione si rivolge a un pubblico di appassionati e semplici curiosi.

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Torna “Primo Palcoscenico”, la rassegna musicale promossa dagli Amici della Lrica in collaborazione con il Conservatorio Nicolini di Piacenza. Dopo il successo della prima edizione, il progetto rinnova il suo obiettivo: offrire ai giovani allievi delle classi di canto un’occasione concreta per. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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