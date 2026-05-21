Torna Primo Palcoscenico | quattro concerti con i giovani del Conservatorio

Riparte “Primo Palcoscenico”, la rassegna musicale organizzata dagli Amici della Lirica in collaborazione con il Conservatorio Nicolini di Piacenza. L’evento prevede quattro concerti con i giovani musicisti del conservatorio, che si svolgeranno in diverse date e location della città. Sono previsti esibizioni di studenti che proporranno pezzi di musica classica, con l’obiettivo di offrire loro un’opportunità di esibirsi davanti al pubblico. La manifestazione si rivolge a un pubblico di appassionati e semplici curiosi.

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