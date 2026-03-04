San Pietro a Majella torna la rassegna I concerti del Conservatorio con venti appuntamenti gratuiti

Dal 5 marzo al 21 giugno, nella Sala Scarlatti del Conservatorio di San Pietro a Majella, si svolgerà la rassegna “I concerti del Conservatorio”, che prevede venti eventi gratuiti. L’edizione 2026 della stagione musicale include appuntamenti di varia durata e programma, tutti organizzati nella stessa sede. La rassegna torna anche quest’anno con un calendario ricco di esibizioni.

Si rinnova anche quest’anno l’appuntamento con la stagione musicale del San Pietro a Majella: giovedì 5 marzo prenderà il via l’edizione 2026 della rassegna “I concerti del Conservatorio”, in programma fino al 21 giugno nella Sala Scarlatti con un calendario di 20 eventi ad ingresso gratuito. La. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Napoli, al Conservatorio San Pietro a Majella in scena ‘Caravaggio e i Caravaggeschi’Tempo di lettura: 2 minutiDomenica 14 dicembre, ore 19, nella Sala Scarlatti del Conservatorio San Pietro a Majella di Napoli, si terrà l’azione...

"Natale a Palermo", torna la rassegna di concerti gratuiti nelle chiese che da sedici anni accompagna il periodo natalizio della cittàTorna puntuale, da Santo Stefano all’Epifania, Natale a Palermo, la rassegna di concerti gratuiti nelle chiese che da sedici anni accompagna il...

Contenuti e approfondimenti su San Pietro.

Temi più discussi: CALL FOR PAPERS: SPaMEC 2026 San Pietro a Majella Electroacoustic Conference SOUND · CROSSING · COMMUNITIES Napoli, 15–16 Maggio 2026; San Pietro a Majella, la chiesa gotica ritrovata: Altri fondi per i restauri; Chiesa di San Pietro a Majella, un libro sul restauro e una visita guidata; San Pietro a Majella, al via la rassegna 'I concerti del Conservatorio 2026'.

San Pietro a Majella, torna la rassegna I concerti del Conservatorio con venti appuntamenti gratuitiSi rinnova anche quest’anno l’appuntamento con la stagione musicale del San Pietro a Majella: giovedì 5 marzo prenderà il via l’edizione 2026 della rassegna I concerti del Conservatorio, in ... napolitoday.it

Chiesa di San Pietro a Majella, un libro sul restauro e una visita guidataIl libro viene presentato nella chiesa ritrovata, quella di San Pietro a Majella, e ne racconta la storia, dalla fondazione angioina nel 1326 ai ritocchi e i cambiamenti (a volte ... ilmattino.it

#PapaLeoneXIV: la #Chiesa è fatta di persone che sbagliano come tutti Il #Papa durante l'udienza generale in Piazza San Pietro: "Quando guardiamo la Chiesa da vicino, vi scopriamo una dimensione umana fatta di persone concrete, che a volte manifest facebook